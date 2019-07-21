Часом може стати в нагоді: Супрун розповіла про користь та шкоду колагену

Уляна Супрун поділилася з українцями цікавими фактами про колаген, а також розповіла в яких випадках він може бути корисний. Відповідну публікацію експерт розмістила в соцмережі Facebook.

Колаген - білок, що становить основу сполучної тканини організму і забезпечує її міцність та еластичність, він входить до складу хрящів і сухожиль.

Існує думка, що у разі хронічної хвороби, коли руйнується внутрішня поверхня суглобів, необхідно приймати колаген. Однак даказано, що ніякі добавки не ефективні в якості ліків від остеоартриту.

Супрун розвіяла міфи щодо колагену (фото: facebook.com/ulanasuprun)

А ось, наприклад, для швидкого загоєння ран даний препарат дуже навіть корисний. "Локальне застосування колагенової сітки активує роботу фібробластів - клітин дерми, які утворюють колаген та інші компоненти матриксу, і беруть участь у загоєнні ран", - уточнює Супрун.

Також колаген може стати в нагоді людям з пролежнями. Рандомізовані дослідження показали ефективність доповнення раціону хворих з пролежнями 10 грамами пептидів колагену, залізом і вітаміном С.

"Ви можете пити колаген або його пептиди, як вам завгодно. Якщо не болить шлунок добре відбувається травлення, ніхто цього не забороняє. У дослідженнях фігурують дози 400-800 мг/кг", - додала в.о. міністерства охорони здоров'я.

Виходить, що колаген далеко не завжди допомагає впоратися з тією чи іншою проблемою організму, проте є моменти, коли його додавання в раціон вважається доцільним і необхідним.

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