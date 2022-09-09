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Порошенко зробив дружині незвичний подарунок на річницю

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П'ятниця 09 вересня 2022 18:42
Порошенко зробив дружині незвичний подарунок на річницю Фото: Петро та Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та його дружина Марина святкують річницю весілля - 38 років разом.

Про це Порошенко розповів у своїх соцмережах та опублікував відео.

В річницю весілля Порошенко зробив дружині незвичний подарунок.

За його словами 38 років тому у нього було весілля з найкращою дівчиною у світі. І жодного дня з цих 38 років він не пошкодував про це.

Він додав, що з 24-го лютого цього року ситуація змінилася, змінилося святкування, змінилися й подарунки. Тож цього року на річницю весілля Петро Порошенко подарував Марині лафет - спеціальна платформа до вантажівки для перевезення автівок.

"Марина переживає за вантажівки. Ми домовилися про постачання із Великої Британії 200 вантажних автомобілів для фронту. Але є питання, як їх найшвидше доставити в Україну. І найкраще з цим впорається лафет. Так у мене з’явилася ідея подарувати Марині лафет для перевезення військової техніки. Це зараз - правильний подарунок", - поділився Порошенко.

Порошенко також закликав українців, які також мають такі лафети, звернутися до ГО "Справа громад" та допомогти у перевезенні військової техніки для військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за пів року після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка та волонтери ГО "Справа Громад" передали у ЗСУ допомогу на суму майже $46 млн.

Також нещодавно Петро Порошенко презентував бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач.

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