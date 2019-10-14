Порошенко привітав з Днем Захисника: Хто борець - той здобуває світ (відео)

Колишній президент України, народний депутат Петро Порошенко привітав українських вояків з Днем захисника України, який відзначають 14 жовтня. Політик зазначив у своєму Facebook, що дата для свята - на Покрову Пресвятої Богородиці - була вибрана правильно.

"За п'ять років дата 14 жовтня закарбувалася в українській історичній пам’яті і наш народ відзначає нове свято, вшановуючи своїх героїв та захисників. Ми пишаємося своєю армією, яку боїться агресор", - йдеться в публікації.

Як наголосив Порошенко, важко навіть уявити, але ще в 2014 році, коли "зелені чоловічки" вже окопалися в Криму, Україна відзначала День захисника за російським календарем 23 лютого.

Порошенко привітав українських воїнів з Днем захисника України (Фото: скріншот)

"За п'ять вкарбувалося в українську історичну пам’ять. Отже, рішення про нове свято було абсолютно правильним", - заявив Порошенко.

Політик додав, що український народ поважає свою армію і пишається нею.

"Її боїться агресор. На неї з острахом озираються капітулянти", - зазначив п'ятий президент України.

За його словами, українська армія "виставила для них жирні червоні лінії, - і горе тому, хто їх перетне".

Порошенко привітав українських воїнів з Днем захисника України (Фото: facebook.com/petroporoshenko)

"Бо плач не дав нікому ще свободи. А хто борець – той здобуває світ. Ці слова з "Маршу нової армії", нашої нової армії – найкраще передають атмосферу сьогоднішнього дня", - зауважив він.

Порошенко привітав українських воїнів з Днем захисника України (Відео: facebook.com/petroporoshenko)