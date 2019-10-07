ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко потрапив в халепу на Майдані: мережа потішило відео

STYLERПерсони    07.10.2019 - 11:35
Порошенко потрапив в халепу на Майдані: мережа потішило відео
Петро Порошенко (фото: president.gov.ua)

Петро Порошенко на Майдані так і не зміг домовитися з водієм таксі

Петро Порошенко з дружиною Мариною хотіли поїхати з Майдану Незалежності, де були на протесті проти формули Штайнмайера - віче "Зупинимо капітуляцію", яке проходило на головній площі країни у неділю, 6 жовтня.

У мережі Facebook з'явився відеоролик, на якому п'ятий президент підійшов до авто Skoda Octavia з шашечками таксі і хотів домовитися з таксистом. Отримавши відмову, Порошенко майже повністю заліз на заднє сидіння і про щось говорив з водієм.

Але отримавши категоричну відмову, Порошенко виліз і зачинив за собою двері. Натовп оточив екс-президента і почав скандувати його прізвище.

Таксист не захотів везти баригу-Пороху після мітингу на Майдані. Порох зажлобился платити або таксист-герой?

Опубліковано Богданом Гребенюком Неділя, 6 жовтня 2019 р.

Таксист відмовився везти Порошенка з Майдану (фото: facebook.com)

Користувачів мережі досить потішив відеоролик, під яким вони залишають безліч їдких коментарів.

  • Молодець таксист!
  • Таксі на єврономерах?
  • Не вірю... Все підлаштовано... Нібито.
  • Таксист красень.
  • А свого авто не купив Порошенко!?

Порошенко потрапив в халепу на Майдані: мережа потішило відео

Порошенко застеріг від нав’язування думки про вину України у агресії РФ У Порошенка прокоментували закон про прослуховування нардепів
Новини України Порошенко Петро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся