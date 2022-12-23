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Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне

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Пятница 23 декабря 2022 22:38
Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне Фото: в Херсоне волонтерская пекарня начала выпекать первый хлеб (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Херсоне волонтерская пекарня начала выпекать первый хлеб.

Об этом сообщил Порошенко в Facebook.

"Это - свежий, ароматный, первый и бесплатный хлеб, который сегодня наконец-то пекут волонтеры ОО "Справа громад" в Херсоне. Полиция отказалась выполнять незаконные указания властей по препятствованию нашей работе и отступила", - заявил Порошенко.

Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне

"Мы с Мариной Порошенко радуемся, что закупили и поставили новое оборудование для пекарни, генератор, который предоставляет ей автономную электроэнергию и снабдили пекарню мукой, сахаром, дрожжами. Наша команда планирует выпекать здесь не менее 600 кг свежего хлеба в смену. Мы уже обратились к местным властям по пропускам, чтобы работать и в комендантский час. Мы также привезли мощный генератор, обеспечивающий и работу пекарни, и систему для очистки воды", - добавил политик.

Как известно, в Херсоне власти пытались воспрепятствовать работе волонтерской пекарни и гуманитарной палатки, где горожане могут согреться и зарядить свои телефоны.

Порошенко с волонтерами несколько недель тому назад отправил в Херсон оборудование для пекарни, а также мощный генератор. Хлеб будут раздавать херсонцам бесплатно, часть продукции предназначена для военных.

Сейчас хлеб в Херсон привозят из других городов, но у многих горожан после месяцев оккупации нет ни работы, ни средств.

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Петр Порошенко Херсон