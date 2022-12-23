Порошенко показал первый хлеб, который печет волонтерская пекарня в Херсоне

"Это - свежий, ароматный, первый и бесплатный хлеб, который сегодня наконец-то пекут волонтеры ОО "Справа громад" в Херсоне. Полиция отказалась выполнять незаконные указания властей по препятствованию нашей работе и отступила", - заявил Порошенко.

"Мы с Мариной Порошенко радуемся, что закупили и поставили новое оборудование для пекарни, генератор, который предоставляет ей автономную электроэнергию и снабдили пекарню мукой, сахаром, дрожжами. Наша команда планирует выпекать здесь не менее 600 кг свежего хлеба в смену. Мы уже обратились к местным властям по пропускам, чтобы работать и в комендантский час. Мы также привезли мощный генератор, обеспечивающий и работу пекарни, и систему для очистки воды", - добавил политик.