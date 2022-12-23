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Порошенко показав перший хліб, який пече волонтерська пекарня у Херсоні

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П'ятниця 23 грудня 2022 22:38
Порошенко показав перший хліб, який пече волонтерська пекарня у Херсоні Фото: у Херсоні волонтерська пекарня почала випікати перший хліб (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

У Херсоні волонтерська пекарня почала випікати перший хліб.

Про це повідомив Порошенко в Facebook.

"Це - свіжий, духмяний, перший і безкоштовний хліб, який сьогодні нарешті печуть волонтери ГО "Справа громад" у Херсоні. Поліція відмовилася виконувати незаконні вказівки влади щодо перешкоджання нашій роботі і відступила", - заявив Порошенко.

Порошенко показав перший хліб, який пече волонтерська пекарня у Херсоні

"Ми з Мариною Порошенко радіємо, що закупили і поставили нове обладнання для пекарні, генератор, який надає їй автономну електроенергію і забезпечили пекарню борошном, цукром, дріжджами. Наша команда планує випікати тут не менше 600 кг свіжого хліба за зміну. Ми вже звернулися до місцевої влади за перепустками, щоб працювати і в комендантську годину. Ми також привезли потужний генератор, який забезпечує і роботу пекарні, і систему для очищення води", - додав політик.

Як відомо, у Херсоні влада намагалася перешкодити роботі волонтерської пекарні та гуманітарного намету, де містяни можуть зігрітися і зарядити свої телефони.

Порошенко з волонтерами кілька тижнів тому відправив у Херсон обладнання для пекарні, а також потужний генератор. Хліб будуть роздавати херсонцям безкоштовно, частина продукції призначена для військових.

Зараз хліб у Херсон привозять з інших міст, але багато городян після місяців окупації не мають ні роботи, ні коштів.

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