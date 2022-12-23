Порошенко показав перший хліб, який пече волонтерська пекарня у Херсоні

"Це - свіжий, духмяний, перший і безкоштовний хліб, який сьогодні нарешті печуть волонтери ГО "Справа громад" у Херсоні. Поліція відмовилася виконувати незаконні вказівки влади щодо перешкоджання нашій роботі і відступила", - заявив Порошенко.

"Ми з Мариною Порошенко радіємо, що закупили і поставили нове обладнання для пекарні, генератор, який надає їй автономну електроенергію і забезпечили пекарню борошном, цукром, дріжджами. Наша команда планує випікати тут не менше 600 кг свіжого хліба за зміну. Ми вже звернулися до місцевої влади за перепустками, щоб працювати і в комендантську годину. Ми також привезли потужний генератор, який забезпечує і роботу пекарні, і систему для очищення води", - додав політик.