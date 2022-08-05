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Порошенко із побратимами вшанували пам’ять Гліба Бабіча

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П'ятниця 05 серпня 2022 22:13
Порошенко із побратимами вшанували пам’ять Гліба Бабіча Фото: у Києві вшанували пам’ять Гліба Бабіча (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві попрощались із українським військовим, волонтером, поетом, лідером ветеранської організації "Res_Publika. Брати по Зброї" Глібом Бабічем, який загинув 28 липня.

Про це повідомив п'ятий президент Петро Порошенко у Facebook.

Вшанувати пам’ять Гліба Бабіча прийшли сотні людей - його близькі та друзі, побратими, військові, Порошенко з дружиною і народні депутати від "Європейської солідарності"

"Для мене він відкрився, коли я як Верховний Головнокомандувач зустрів командира підрозділу вогневої підтримки 10 Гірсько-штурмової бригади, і одразу же побачив масштаб особистості Гліба. Він був дуже небайдужий. І повна протилежність тому позивному, який він собі обрав - "Лєнтяй". Бо йому до всього була справа. До війни - була справа. До об’єднання нації - була справа. Він це робив і як виконавець, і як поет", - зауважив Порошенко.

Порошенко із побратимами вшанували пам’ять Гліба БабічаПорошенко із побратимами вшанували пам’ять Гліба БабічаПорошенко із побратимами вшанували пам’ять Гліба Бабіча

Батько загиблого морпіха Ярослава Журавля Сергій Журавель висловив співчуття родині і друзям Гліба Бабіча. Він наголосив - після страшної трагедії із сином отримав справжню підтримку від Гліба.

"Він та людина, яка стала мені сином, братом, частиною мого життя. Скільки моя родина буде жити, ми завжди будемо пам’ятати Гліба", - сказав він.

"Не може бути компромісу між нами і окупантами, бо вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. І він дуже хотів жити. Тому ми беремо на себе зобов’язання – ми продовжимо справу Гліба і знищимо кожного ворога, який прийшов на нашу землю. Це є наша свята справа, і кожен буде робити все від нього залежне для того, щоб це виконати", - сказав Порошенко.

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Петро Порошенко
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