ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко с побратимами почтили память Глеба Бабича

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 22:13
Порошенко с побратимами почтили память Глеба Бабича Фото: в Киеве почтили память Глеба Бабича (facebook.com/petroporoshenko)
Автор: Илона Свиридова

В Киеве попрощались с украинским военным, волонтером, поэтом, лидером ветеранской организации "Res_Publika. Братья по оружию " Глебом Бабичем, который погиб 28 июля.

Об этом сообщил пятый президент Петр Порошенко в Facebook.

Почтить память Глеба Бабича пришли сотни людей - его близкие и друзья, побратимы, военные, Порошенко с женой и народные депутаты от "Европейской солидарности"

"Для меня он открылся, когда я как Верховный Главнокомандующий встретил командира подразделения огневой поддержки 10 горно-штурмовой бригады, и сразу же увидел масштаб личности Глеба. Он был очень неравнодушен. И полная противоположность тому позывному, который он себе избрал - "лентяй". Потому что ему до всего было дело. До войны - было дело. До объединения нации - было дело. Он это делал и как исполнитель, и как поэт", - отметил Порошенко.

Порошенко с побратимами почтили память Глеба БабичаПорошенко с побратимами почтили память Глеба БабичаПорошенко с побратимами почтили память Глеба Бабича

Отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель выразил соболезнования семье и друзьям Глеба Бабича. Он подчеркнул - после страшной трагедии с сыном получил настоящую поддержку от Глеба.

"Он тот человек, который стал мне сыном, братом, частью моей жизни. Сколько моя семья будет жить, мы всегда будем помнить Глеба", - сказал он.

"Не может быть компромисса между нами и оккупантами, потому что они хотят нас убить, а мы хотим жить. И он очень хотел жить. Поэтому мы берем на себя обязательства – мы продолжим дело Глеба и уничтожим каждого врага, пришедшего на нашу землю. Это наше святое дело, и каждый будет делать все от него зависящее для того, чтобы это выполнить", - сказал Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь