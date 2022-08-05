Порошенко с побратимами почтили память Глеба Бабича

Почтить память Глеба Бабича пришли сотни людей - его близкие и друзья, побратимы, военные, Порошенко с женой и народные депутаты от "Европейской солидарности"

"Для меня он открылся, когда я как Верховный Главнокомандующий встретил командира подразделения огневой поддержки 10 горно-штурмовой бригады, и сразу же увидел масштаб личности Глеба. Он был очень неравнодушен. И полная противоположность тому позывному, который он себе избрал - "лентяй". Потому что ему до всего было дело. До войны - было дело. До объединения нации - было дело. Он это делал и как исполнитель, и как поэт", - отметил Порошенко.

Отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель выразил соболезнования семье и друзьям Глеба Бабича. Он подчеркнул - после страшной трагедии с сыном получил настоящую поддержку от Глеба.

"Он тот человек, который стал мне сыном, братом, частью моей жизни. Сколько моя семья будет жить, мы всегда будем помнить Глеба", - сказал он.