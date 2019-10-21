Порошенко - "Кварталу 95": вибачилися перед Кадировим - вибачайтеся перед українцями

Петро Порошенко вимагає у "Кварталу 95" після скандального номеру про Гонтареву вибачення перед кількома поколіннями артистів, причетних до хору Верьовки, та перед мільйонами шанувальників їх творчості. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

"Історія з Рамзаном Кадировим довела, що "Квартал" вміє вибачатися, коли захоче. У ділків, які хотіли догодити власнику телеканалу, якому зобов'язані усім, крім хіба що свого народження, своїх ідеологічних цінностей немає. А над чужими вони знущаються вже не один рік. Оцінку діям теперішнього керівництва хору дадуть глядачі. Можливо, кадрові висновки зробить Мінкульт. Але хор – це значно більше, ніж його менеджмент. Ніж та група, яка співала в шоу", - написав Порошенко.

Також п'ятий президент України вимагає вибачитись "кварталівців" і перед екс-головою Національного банку Валерією Гонтаревою.

"Хору Верьовки минає 77-й рік. За цей час він став одним із мистецьких символів України. Саме тому власники та менеджери "95-го Кварталу" та каналу 1+1 мали би вибачитися - перед кількома поколіннями артистів, причетних до слави колективу, перед мільйонами шанувальників їх творчості. І звичайно ж перед головою Національного банку Валерією Гонтаревою", - додав Петро Порошенко.

Скриншот (facebook.com/petroporoshenko)

Раніше, нагадаємо, Вакарчук жорстко проїхався по "Кварталу 95".