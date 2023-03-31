Породы собак, которые не стоит заводить парам с детьми: список с фото

Питбуль

Эта порода была выведена специально для борьбы с другими животными. Питбули отличаются своей агрессивностью и сильным инстинктом самозащиты. Если собаку не тренировать, она может быть неконтролируемой. К тому же питбули не будут терпеть издевательств и игр, которые им не нравятся.

Фото: sobaky.info

Ротвейлер

Если эта собака хорошо воспитана, она станет для хозяина хорошим другом и надежным защитником. Кроме того, именно ротвейлеров часто используют в качестве собак-поводырей. Они завоевали славу крепкой характером породы, поэтому тоже могут представлять определенную опасность для детей.

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Чихуахуа

Казалось бы, чем может помешать ребенок этой маленькой породе? Но на самом деле представители чихуахуа часто являются раздражеными. Возможно, вы замечали, что эти собаки могут громче всех животных рычать на прогулке.

Если ребенок начнет делать собаке что-то неприятное, ответ не заставит себя ждать. Кроме того, несмотря на свои размеры, чихуахуа имеют острые зубы, что делает их укус очень болезненным.

Фото: sobaky.info

Сибирский хаски или маламут

Наверное, вы не ожидали увидеть эту породу в этом перечне, ведь их принято считать добрыми и дружелюбными. Известно, что хаски и маламут очень энергичны и не любят оставаться в одиночестве. Играя с маленькими детьми, они могут ненароком им навредить своими габаритами.

Фото: tvaryny.com

Какая порода собак у вас не была бы, следует понимать, что это животное, которое также чувствует боль и поддается инстинктам. Старайтесь учить своего ребенка с раннего возраста, как нужно обращаться с домашним питомцем так, чтобы не навредить ни ему, ни себе.