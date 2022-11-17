Ранение было несовместимым с жизнью: в Днепре медикам чудом удалось спасти героя

В частности, осколки снаряда прошили тело в самых опасных местах, из ран без остановки текла кровь.

Сообщается, что в больницу скорой помощи мужчину привезли в тяжелом состоянии. Ранения были несовместимы с жизнью: большая рана в животе, поврежденная большая вена, обломками разорванная почка и часть грудной клетки.

"Даже сейчас врачи удивляются, как этому герою удалось выжить. Он мог погибнуть в одну минуту. Но невидимая сила дала шанс на спасение", - говорится в сообщении.

Времени на помощь было мало, но опытные врачи боролись за жизнь своего пациента вовсю и победили.

Отмечается, что сосудистые хирурги спасли почку, достали осколки, залечили все раны. После продолжительной реабилитации состояние героя уже улучшилось.

В Днепре медики чудом спасли бойца (facebook.com/dniprozdrav)