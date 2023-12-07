Раненый волонтер из Херсона прошел курс восстановления от Фонда Ахметова

Андрею Киселеву из Херсона - 37 лет. Во время полномасштабной войны он посвятил себя волонтерской деятельности: помогал с оснащением терробороне, эвакуировал взрослых и детей, доставлял гуманитарную помощь в прибрежные села Херсонщины. Однажды ждал автозаправки товарища, чтобы отвезти помощь людям - и попал под обстрел, получив тяжелые ранения.

"Я с очень большим уважением отношусь к фонду, он много помогал моим друзьям. Мне предложили реабилитацию. Самая классная процедура здесь - массаж. Нравятся соляная комната, бассейн с термальными водами. Это поднимает моральный дух - сто процентов! Ощущение того, что о тебе заботятся, а заботятся здесь очень хорошо, дает положительное настроение и чувствуешь себя гораздо лучше", - делится Андрей.

Момент своего ранения и то, что последовало. он помнит очень хорошо - будто это только что произошло.

"В заправку прилетел снаряд. Погиб один человек. Я был самым тяжелым трехсотым, с тяжелым ранением, у меня было повреждение внутренних органов. Диагностировали, что порвано легкое и разорвана печень. Внешние еще были на ноге, плечи, лицо", - вспоминает волонтер.

Андрей пережил несколько сложных операций, месяц провел в больницах - Херсон, Николаев, Одесса... Сейчас мужчина восстанавливает здоровье, а после курса реабилитации планирует вернуться в свою деятельность и дальше помогать людям.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" фонд оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).