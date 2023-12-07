Поранений волонтер з Херсона пройшов курс відновлення від Фонду Ахметова

Андрію Кисельову з Херсона - 37 років. Під час повномасштабної війни він присвятив себе волонтерській діяльності: допомагав з оснащенням теробороні, евакуював дорослих і дітей, доставляв гуманітарну допомогу до прибережних сіл Херсонщини. Одного дня чекав на автозаправці товариша, щоб відвезти допомогу людям - і потрапив під обстріл, отримавши тяжкі поранення.

"Я з дуже великою повагою ставлюся до фонду, він багато допомагав моїм друзям. Мені запропонували реабілітацію. Найкласніша процедура тут - масаж. Подобаються соляна кімната, басейн із термальними водами. Це підіймає моральний дух - сто відсотків! Відчуття того, що про тебе піклуються, а піклуються тут дуже добре, дає позитивний настрой і почуваєш себе набагато краще", - ділиться Андрій.

Момент свого поранення й те, що було після. він пам'ятає дуже добре - наче це тільки що сталося.

"У заправку прилетів снаряд. Загинула одна людина. Я був найважчим трьохсотим, із важким пораненням, у мене було ушкодження внутрішніх органів. Діагностували, що порвана легеня і розірвана печінка. Зовнішні ще були на нозі, плечі, обличчя", — згадує волонтер.

Андрій пережив кілька складних операцій, місяць провів у лікарнях - Херсон, Миколаїв, Одеса... Наразі чоловік відновлює здоров'я, а після курсу реабілітації планує повернутися до своєї діяльності й надалі допомагати людям.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).