Раненая жительница Краматорска прошла курс восстановления от Фонда Ахметова

46-летняя Светлана и ее муж Роман - из Краматорска. 2023 год стал для них годом тяжелых испытаний: 2 февраля супруги попали под очередные российские обстрелы родного города. Они просто шли по улице, и вдруг все вокруг начало взрываться и палаты... Оба получили тяжелые ранения.

"Когда мы попали под обстрел, во всех каналах было написано, что фонд помогает пострадавшим из Краматорска. Мы позвонили и нам рассказали, какую помощь могут оказать: медикаменты, лечение и реабилитация. Но больница поставила мне штифт бесплатно, а Роману ничего такого не было нужно. Мы очень ждали реабилитацию после всех больниц, потому что нужно было уже ходить нормально. Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова за то, что нам помогли сюда поехать. Здесь делают все для того, чтобы мы лучше ходили и наше состояние стало лучше", - делится Светлана.

Больше всего ей нравятся бассейны - как обычный, так и термальный. Именно в воде женщина забывает о своих ранениях и травмах. Также семье нравится массажи, ванны и магнитотерапия. Светлана рассказывает, что у нее и мужчины нормализовались сон и психоэмоциональное состояние, благодаря спокойной атмосфере, природе и свежему воздуху. Она уверена - все это пойдет на пользу.

На вопрос о мечтах и планах после победы Светлана отвечает так:

"Я очень хочу, чтобы в мой родной город вернулись уехавшие люди. И дочь моя, и вся мои родные, все мои друзья снова вернулись домой. Просто хочется проснуться утром и услышать, что война закончилась".

Напомним, что Фонд Рината Ахметова готов предоставить помощь людям, пострадавшим от обстрелов жилых районов в Украине. Это помощь в лечении, реабилитации и психологическая помощь. Звоните по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

Свою историю женщина рассказала музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - его архив уже насчитывает более 85 000 историй пострадавших от войны жителей Украины.