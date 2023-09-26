Раненая жительница Краматорска прошла курс реабилитации от Фонда Ахметова

Татьяна Козлова сильно пострадала из-за обстрела в родном Краматорске — 18 марта 2023 года город в очередной раз атаковал враг. 61-летняя женщина испытала многочисленные осколочные раны и перенесла хирургические вмешательства.

После лечения она прошла реабилитацию в санатории в Закарпатье, также обеспеченную фондом.

"Здесь прекрасная природа. Прекрасно кормят. Мне делают грязевые ванны, электромассаж, магнитотерапию, обычный массаж, здесь два бассейна, кислородные коктейли. Психологи работают. Моя рука заживает. Я раньше боялась пошевелиться, а теперь я здоровее, энергичнее. уверенной в себе", - делится женщина.

Татьяна также вспоминает, что сразу после обстрела кассетными снарядами, поразившими ее дом и большую территорию вокруг, все было в тумане, поднялась пыль. Когда летели осколки, она машинально закрыла лицо правой рукой — и рука очень сильно искалечена.

"В Краматорске мне поставили спицы. Потом повезли в Днепр, где зашили семь огнестрельных ранений. Потом попала в Кропивницкий: там мне сделали операцию, поставили пластины", - рассказывает Татьяна.

После лечения и курса реабилитационных процедур, она замечает существенное улучшение своего физического и психоэмоционального состояния. Татьяна мечтает полностью поправиться, восстановить функцию руки, вернуться в родной город и снова жить счастливо со своей семьей.

В рамках программы "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).