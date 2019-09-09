"Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)

Учасники "Кварталу 95" зворушливо привітали всіх українців, які повернулися в рідний дім, на свою батьківщину. Гумористи присвятили їм пісню "Пора повертатися додому". Відео з композицією опубліковано на офіційному YouTube-каналі студії.

"Из дальних краев, не веря судьбе. Пора нам самим путь прокладывать свой. Настала пора возвратиться к себе. Настала пора возвращаться домой", — заспівали гумористи.

Відео: "Пора повертатися додому" (YouTube/ 95квартал)

У композиції згадується і окупований Крим, і Донбас. У коментарях до відео українці відзначають, що "кварталівці" вміють довести до сліз в хорошому сенсі цього слова. Українці відзначили, що ці рядки дуже актуальні зараз, коли 35 в'язнів Кремля нарешті повернулися додому.

Молодці, хлопці! Україна ще буде багатою і щасливою.

Будучи за кордоном, чуєш такі речі і очі пливуть... Ви найкращі!!!

Який це випуск, хлопці, здається це новий! Дуже чекаю... Квартал зробив для об'єднання України більше, ніж політики разом узяті...

Дуже символічно виклали відео,в цей прекрасний день!!!

Вмієте ж ви до сліз довести навіть найміцніших: як гумором, так і ось ось такими піснями. Слава Україні!

Скріншот коментарів (YouTube)

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