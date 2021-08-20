Пора утеплятися: в Україну йде істотне похолодання

Погода в Україні найближчими днями буде сприятлива, опади можливі тільки в декількох областях. Однак температура повітря піде вниз і вечорами та ночами буде зовсім прохолодною.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

"21 серпня в Україні домінуватиме підвищений атмосферний тиск. Тому в більшості областей опади малоймовірні - сонячно. Тільки на Сході залишки атмосферного фронту спровокують локальні грозові дощі, а також у західних областях місцями можливий періодичний дощ з грозою", - попередила Діденко.

Вона зазначила, що вітер північно-західного напрямку може бути поривчастим на півночі та в центральних областях. Варто бути обережніше під щитами та білбордами.

"Температура повітря протягом суботи складе + 22 + 29 градуси. Якщо збираєтеся бути на вулиці ввечері або рано вранці – вже потрібно надягати щось тепліше", - зазначила синоптик.

Карта погоди

Погода в Києві

У столиці завтра буде суха і сонячна погода. За прогнозом Діденко, вдень очікується від + 24 до + 28 градусів. Але ввечері та рано вранці в Києві буде досить прохолодно, від +14 до + 18 градусів.

Погода на День Незалежності

"22, 23 серпня в Україні – розкішна погода, сухо, сонячно і тепло. 24 серпня на Заході та Півночі з'являться локальні грозові дощі. У більшості областей відновиться спека, а ось на заході знову трохи похолодає", - розповіла синоптик.

У Києві також очікується підвищення температури повітря, але швидше за все в столиці пройдуть грози.

"У Києві - на День Незалежності температура повітря підвищитися до +30 градусів, тобто, буде жарко, можливі локальні грозові дощі", - попередила Діденко.

Вона порекомендувала продумати ретельно свій гардероб на святкові заходи та взяти з собою дощовик або парасольку.