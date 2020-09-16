На Україну обрушиться атмосферний фронт: очікується буря, заморозки і дощі

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні кардинально зміниться і стане дуже небезпечною

Погода в Україні найближчими днями кардинально зміниться і синоптики прогнозують різке похолодання, дощі, сильний штормовий вітер.

У четвер частину України накриє атмосферний фронт, який принесе з собою дощі, сильний вітер і різке похолодання. Синоптик Наталка Діденко розповіла на своїй сторінці в Facebook, що чекати від погоди українцям 17 вересня, а також до кінця тижня.

"У четвер в Україну прийде атмосферний фронт! Дощ, місцями з грозою, очікується 17 вересня у північних областях, західній частині, у Вінницькій, місцями у Черкаській і Полтавській областях. На Півдні, Сході України, у Дніпрі та Кропивницькому – без істотних опадів. Посилиться на Заході та Півночі північно-західний вітер до штормових значень. Дивіться уважно, де паркуєте автомобіль", - попередила Діденко.

Вона зазначила, що похолодання очікується тільки на заході та півночі країни, а з 18 вересня холодне повітря охопить всі регіони України.

"Температура повітря завтра в Україні ще буде високою, вдень до +25 +30 градусів. Проте в західних областях, в тилу фронту, вже почнеться похолодання, до +20 +23 градусів. Це похолодання пошириться і посилиться 18-19 вересня. Очікується в більшості областей протягом п'ятниці-суботи температура повітря до +12 +17 градусів. У неділю утримається холодне повітря", - додала Діденко.

Карта погоди

На півдні та південному сході до кінця тижня протримається комфортна температура +20 +24 градуси. А ось на решті території країни очікується похолодання, можливі навіть заморозки.

"Заморозки більш вірогідні 18 вересня у західних областях, а в ніч на 19 вересня в більшості областей, крім південної частини. У п'ятницю сильний вітер охопить значну частину України", - написала синоптик.

У Києві 17 вересня пройде дощ з грозою, але буде жарко. А ось з п'ятниці температура повітря різко впаде.

"У Києві завтра очікується дощ, місцями з грозою. Буде дуже тепло, до спеки, до +29 градусів. Посилиться північно-західний вітер до 15 м/с. А вже в п'ятницю, за фронтом, з'явиться холодне повітря разом з сильним вітром. У столиці температура повітря 18-19 впаде до +14 +16 градусів. Заморозки на околиці можливі в ніч на суботу. У Києві субота та неділя будуть холодними, але без опадів", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про те, що в Україну йде небезпечна погода.

А також розповідали про те, що синоптики спрогнозували в Україні два бабиних літа і назвали дати.