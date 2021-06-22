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Популярний український курорт другий день огортає загадковою імлою: чи небезпечно це

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Бердянськ, Вівторок 22 червня 2021 13:50
Популярний український курорт другий день огортає загадковою імлою: чи небезпечно це Колаж РБК-Україна: Бердянськ занурився в імлу
Автор: Світлана Мащенко

Курортний Бердянськ другий день поспіль занурений у незрозумілу димку. Метеорологи пояснили її походження і розповіли, чи пов'язана вона із забрудненням повітря.

Що відбувається в місті зараз, і чи небезпечно це явище - читайте далі в нашому матеріалі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що мешканці та гості курортного міста в Запорізькій області стурбовані тим, що відбувається там.

Дим, димка або викиди?

Незвичайне помутніння повітря викликало чимало запитань і домислів у соцмережах. Версії - від неполадок в роботі Енергодарської АЕС до звичайного туману.

Причому, як виявилося, Бердянськ не унікальний. Незвичайна картинка спостерігається відразу в декількох областях. А вранці 22 червня вже жителі Києва стали скаржитися на непрозорість повітря.

Що це за явище і чи небезпечно воно?

Бердянські метеорологи кажуть, що таке атмосферне явище називається імлою. Воно викликане, швидше за все, тривалими вітрами, які підняли пил вгору. З токсичними викидами дана ситуація не пов'язана.

Популярний український курорт другий день огортає загадковою імлою: чи небезпечно це

Фото: Бердянськ накрило імлою

Слід знати, що імла - це атмосферне явище, помутніння повітря у вигляді сіруватої, білястої або жовтуватої пелени внаслідок скупчення в повітрі великої кількості дрібних або твердих частинок пилу або диму.

Імла часто виникає внаслідок інтенсивної ерозії ґрунту, при запорошених бурях в пустельних і степових районах, а також в результаті задимлення повітря при лісових пожежах, над промисловими підприємствами і населеними пунктами.

Схоже помутніння повітря (найчастіше в містах) може бути викликано наявністю частинок пилу або диму від викидів промислових підприємств, тоді воно називається смог.

До слова, згідно з прогнозом синоптиків, Україну в середу, 23 червня, охопить ще сильнішою спекою. А зниження температури слід чекати лише в неділю, 27-го числа.

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