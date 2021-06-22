Популярный украинский курорт второй день окутывает загадочной мглой: опасно ли это

Курортный Бердянск второй день подряд погружен в непонятную дымку. Метеорологи объяснили ее происхождение и рассказали, связана ли она с загрязнением воздуха.

Что происходит в городе сейчас, и опасно ли это явление - читайте далее в нашем материале.

Местные СМИ пишут, что жители и гости курортного города в Запорожской области обеспокоены происходящим там.

Дым, дымка или выбросы?

Необычное помутнение воздуха вызвало немало вопросов и домыслов в соцсетях. Версии - от неполадок в работе Энергодарской АЭС до обычного тумана.

Причем, как оказалось, Бердянск не уникален. Необычная картинка наблюдается сразу в нескольких областях. А утром 22 июня уже жители Киева стали жаловаться на непрозрачность воздуха.

Что это за явление и опасно ли оно?

Бердянские метеорологи говорят, что такое атмосферное явление называется мглой. Оно вызвано, скорее всего, продолжительными ветрами, которые подняли пыль вверх. С токсичными выбросами данная ситуация не связана.

Фото: Бердянск накрыло мглой

Следует знать, что мгла - это атмосферное явление, помутнение воздуха в виде сероватой, белесой или желтоватой пелены вследствие скопления в воздухе большого количества мелких или твердых частиц пыли или дыма.

Мгла часто возникает вследствие интенсивной эрозии почвы, при пыльных бурях в пустынных и степных районах, а также в результате задымления воздуха при лесных пожарах, над промышленными предприятиями и населенными пунктами.

Сходное помутнение воздуха (чаше всего в городах) может быть вызвано наличием частиц пыли или дыма от выбросов промышленных предприятий, тогда оно называется смог.