Популярний український курорт атакують медузи: з пляжу їх вивозять тачками

На популярному українському курорті Азовського моря - Кирилівці помічено нашестя медуз. Морські мешканці знаходяться в морі у величезній кількості. Місцеві мешканці та туристи вирішили боротися з ними самостійно.

Туристи витягують медуз з води за допомогою рибальських сіток, як рибу. І після вивозять в тачках. Про це пише "РИА Мелітополь".

За їх словами, вони очищують воду і простір на пляжі, щоб діти могли добре скупатися біля берега і їх не вжалили медузи.

Так, в мережі з'явилося відео, як люди збирають медуз сітками.

атакують Медузи Кирилівку

Зазначимо, що атака медуз спостерігається далеко не на всіх пляжах. Приміром, на косі Пересип і в центрі вони є, але не в такій кількості. Ближче до селища Степок та на Федотці їх більше.

У Кирилівці медуз вивозять на тачках

Якщо вас вжалила медуза, лікарі радять обпечене місце промити морською або солоною водою, а також спробувати видалити частинки пекучих ниток медузи. Нейтралізувати опік можна соком лимона, також його можна промити розчином харчової соди або 5%-ним оцтом.

Як ми раніше писали, в Бердянську відпочиваючі також поскаржилися на опіки, які отримали після контакту з медузами підвиду корнерот.