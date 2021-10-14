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У популярних українських супермаркетах знайшли небезпечну випічку: названо виробника

Автор: Світлана Мащенко

В Україні виявили та вилучили заморожену випічку з небезпечним складом, яка поставлялася в популярну мережу супермаркетів.

Про це інформує Держпродспоживслужба України.

Про шкідливу продукцію попередили в управлінні відомства Київської, а також Запорізької області.

У випічці використовувалися рідкі дріжджі, що містять ксантову камедь, яка перевищує допустимий рівень для етилену оксиду.

Виробник продукції: SC La Lorrain SRL, Campia-Turzii. Вона експортувалася з Румунії в Україну. Одержувач: ТОВ "АТБ-Маркет".

У Держпродспоживслужбі вимагають негайно вилучити харчовий продукт з обігу та письмово проінформувати компетентні органи про виявлені невідповідності в термін не більше двох робочих днів.

Чим небезпечний оксид етилену?

Це біоцид, який широко використовується в країнах за межами Європейського Союзу для стерилізації харчових продуктів. Його тривале вживання може викликати рак.

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Госпродпотребслужба