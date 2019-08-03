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На українському курорті сталася стрілянина: подробиці НП (відео)

STYLERПодії    03.08.2019 - 23:41
На українському курорті сталася стрілянина: подробиці НП (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Стрільці зникли на одній з баз відпочинку

У Кирилівці під Запоріжжям сталася стрілянина на базі відпочинку в одному із розважальних закладів. В результаті інциденту постраждали троє людей - їх доставили в лікарню. У двох діагностовані тілесні ушкодження, і третього - вогнепальне поранення. Як розповіли в поліції, повідомлення про конфлікт та постріли надійшло правоохоронцям 3 серпня близько 10 частов ранку.

Як було встановлено, дві компанії відпочиваючих біля комплексу "Пелікан" в центрі курортного селища після сварки почали з'ясовувати стосунки, і через деякий час в хід пішла зброя. Що саме призвело до конфлікту - наразі не ясно.

Після стрілянини агресивні молодики втекли. Як пише видання "РІА Мелітополь", вони втекли на базу відпочинку "Білуга". Територію цього комплексу оточили поліцейські.

На українському курорті сталася стрілянина: подробиці НП (відео)

У курортній Кирилівці сталася стрілянина (Фото: ria-m.tv)

За інформацією джерел видання, розбірки сталися між представниками кавказької національності.

У мережі показали, як правоохоронці зібралися біля входу на базу та готувалися до спецоперації із затримання нападників.

Відео: YouTube / РІА Мелітополь

Після інциденту в курортній Кирилівці поліція вийшла на посилене патрулювання.

Було відкрито кримінальне провадження за ознаками ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося раніше, у Києві вночі проти 3 серпня чоловік влаштував стрілянину по перехожих після словесної перепалки через собаку, яка гавкала. В результаті конфлікту постраждали дві жінки та чоловік.

Також ми писали про те, що нещодавно в Ірпені під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину через те, що не поділили мерця.

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