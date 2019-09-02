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На популярном украинском курорте застрелили отдыхающего: подробности ЧП (видео)

STYLERПроисшествия    02.09.2019 - 19:37
На популярном украинском курорте застрелили отдыхающего: подробности ЧП (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Полиция объявила убийцу в розыск

На популярном курорте под Одессой произошло убийство отдыхающего - в одном из кафе в Затоке в ходе конфликта застрелили 29-летнего мужчину из Беляевки. Стрелок после преступления скрылся, но в ходе следственно-оперативных работ его личность была установлена, рассказали 2 сентября в отделе коммуникации полиции Одесской области.

К трагедии 1 сентября ночью привела ссора между потерпевшим, который со своей женой зашел в бар, и персоналом заведения, которые якобы выказывали к женщине пренебрежительное отношение.

В конфликт вмешался один из посетителей, который достал пистолет и два раза выстрелил в мужчину.

В курортной Затоке в баре застрелили отдыхающего (Фото: od.npu.gov.ua)

Отдыхающий получил огнестрельные ранения в грудь и скончался до приезда кареты "скорой помощи".

Сведения по инциденту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса. Подозреваемому инкриминируют совершение умышленного убийства.

Злоумышленником оказался 23-летний житель Белгорода-Днестровского. Его объявили в розыск, правоохранители принимают меры по его задержанию..

Видео: YouTube / Полиция Одесской области

Как сообщалось ранее, в августе в курортной Кирилловке под Запорожьем произошла стрельба на базе отдыха в одном из развлекательных заведений. В результате инцидента пострадали трое человек.

Напомним, около месяца назад в Киеве мужчина устроил стрельбу по прохожим после словесной перепалки из-за лающей собаки. В результате конфликта пострадали две женщины и мужчина.

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