На популярному курорті весь берег укритий медузами: відео узбережжя

Курортне селище Кирилівка Запорізької області тільки відійшло від недавнього шторму. І хоча море трохи стало чистіше, на пляжі з'явилася нова біда. На узбережжі зараз знаходиться тисячі дохлих медуз.

Відпочивальники не перестають ділитися відповідними кадрами. При цьому одне з останніх відео було зроблено на Федотової косі. Про це повідомляє "РИА Мелитополь".

У Кирилівці на берег викинуло мертвих медуз (відео: YouTube)

Багато хто вважає, що в цьому році курортний сезон провалився не стільки через пандемію коронавирусу, як через полчища медуз і морських клопів, які залишали у відпочивальників неприємні враження.

Нагадаємо, що в Кирилівці відпочивальникам пощастило спостерігати рідкісне і неймовірно красиве метеорологічне явище - грозовий комір, який також називають небесне цунамі.

Люди зняли цілу стіну з хмар, яка виникає в небі над пляжем і біля приватного сектора курортного селища на узбережжі Азовського моря. Причина його виникнення - недавня потужна злива і шторм на морі.

Раніше в Кирилівці затопило понад 10 баз відпочинку через потужні зливи на Федотової косі. На місці працювали рятувальники, які відкачували воду. При цьому дорога в Кирилівку не була затоплена. Вода затопила ті бази, які були в низинах у 20-30 метрах від берега.