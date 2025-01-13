На популярного украинского певца напали в Киеве: что известно

На известного украинского певца Антона Вельбоя, который выступает под псевдонимом Wellboy, совершили нападение. Артисту пришлось обращаться к врачам.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Вельбой поделился серией фото в stories, на одном из которых заметно серьезные повреждения на голове.
Из-за полученных травм певец был вынужден обратиться к медикам.
По информации из сети, инцидент произошел ночью 13 января. Согласно справке из больницы, которую опубликовал Wellboy, он обратился за помощью около 02:00. Медики диагностировали ушибы мягких тканей.
Wellboy избили (скриншот)
Артист пока не раскрыл деталей нападения, однако сообщил, что нападавшие были одеты в милитарную форму.
"За девушек нужно бороться", - подписал один из кадров певец.
Wellboy избили (скриншот)
Wellboy также поделился снимками, на которых зафиксирован визит полиции после инцидента.
Знаменитость обещает поделиться более детальной информацией о событиях позже.
Wellboy побили (фото: instagram.com/a.wellboy)