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Популярного російського телеведучого екстрено госпіталізували: усі деталі

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Російського телеведучого Дмитра Діброва забрали в лікарню після втрати свідомості

Дмитро Дібров потрапив в московську лікарню після того, як знепритомнів у кінотеатрі "Октябрь". На місце інциденту прибула карета швидкої допомоги і забрала відомого телеведучого та шоумена.

Дібров переніс напад епілепсії, тому і втратив свідомість. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Варто зазначити, що телеглядачам Дмитро Дібров найбільше запам'ятався, як перший ведучий шоу "О, счастливчик!". Пізніше програму перейменували в "Кто хочет стать миллионером?".

Дмитро Дібров (фото: instagram.com/dibrovdmitry)

Крім того, Дібров є автором багатьох інших нових телевізійних проектів. Він також заснував радіо "Куранты".

Дібров народився 14 листопада 1959 року в Ростові-на-Дону. Він ріс в інтелігентній радянської сім'ї. Батько майбутнього телеведучого обіймав посаду декана Ростовського державного університету, а мати була домогосподаркою і виховувала дітей.

Кар'єра Діброва розвивалася стрімко. В молодості він часто міняв редакції і переходив у все більш відомі та вагомі друковані видання.

У 1987 році Дібров вперше почав працювати на телебаченні. Він займався програмами для молоді і робив сюжети для проекту "Взгляд". Через рік він дебютував в якості телеведучого і співавтора програми.

В 1998 році Дібров домігся прориву в кар'єрному зростанні. Він придумав і створив програму "Антропология". Це шоу було новаторським і користувалося великим успіхом, незважаючи на те, що виходило в нічний час.

Нагадаємо, що новонароджену дочку Мілли Йовович екстрено госпіталізували через те, що дівчинка серйозно захворіла. При цьому дитина народилася абсолютно здоровою.

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