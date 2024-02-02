Популярный украинский актер во второй раз стал отцом: первое фото малыша

Алексей Нагрудный снова стал отцом

У артиста родился второй сын, которого назвали Евгением.

Любимая знаменитости поделилась фото мужа с малышом в палате. На снимке Алексей держит мальчика на руках, нежно прижимая к себе.

Алексей Нагрудный снова отцом (фото: instagram.com/zhvl_official)

К слову, рожала Светлана в одном из киевских родильных центров.

По ее словам, роды прошли замечательно. Рядом был постоянно муж и во всем ей помогал.

Счастливый папа подарил любимой подарок - подвеску с бриллиантом.

Алексей Нагрудный с женой (фото: instagram.com/sveta_goroshkova)

Отметим, что пара познакомилась еще в 2003-м, однако романтические отношения у них завязались лишь через несколько лет.

В 2008 году у супругов родился первенец Александр.