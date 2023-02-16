Популярный шампунь вызывает выпадение волос? Вокруг Olaplex разгорелся скандал

Из-за чего на Olaplex подали в суд

Иск от 28 женщин был подан в окружной суд Калифорнии (США) на прошлой неделе. Кроме того, одна из юридических фирм, что участвует в иске - Юридический центр Эми Э. Дэвис (Law Center of Amy E. Davis, LLC) - опубликовала фото истцов с проплешинами. Утверждается, что это результат использования продукции Olaplex.

Женщины подали иск против Olaplex, утверждая, что из-за продукции бренда у них портятся волосы и возникает плешь (фото: Law Center of Amy E. Davis LLC / dailymail.co.uk / bbc.com)

Как говорится в иске с требованием возмещения ущерба в размере 75 тысяч долларов, компания использует в своих шампунях вредные химические вещества, которые ухудшают состояние волос и кожи головы женщин.

Добавим, что в подданном коллективном иске говорится о том, что продукты Olaplex содержат химические соединения лилиал и пантенол, которые могут привести к выпадению волос, провоцировать воспаление, образование волдырей, шелушение или шелушение кожи.

Женщины утверждают, что продолжает продаваться старая продукция этого бренда, что содержит лилиал (бутилфенилметилпропиональ). Ранее он использовался в качестве отдушки в косметике, но был запрещен с марта 2022 года Европейским Союзом по причине влияния на фертильность. При этом в Olaplex заявляют, что они удалили этот ингредиент из своих продуктов по всему миру.

Позиция компании

В ответ на судебный иск американская компания выступила с заявлением, размещенном в аккаунте Instagram, в котором отвергает такие обвинения, и подчеркивает готовность "энергично защищать нашу компанию, наш бренд и нашу продукцию от этих беспочвенных обвинений".

"Мы хотим заверить наше сообщество профессиональных стилистов, клиентов и поклонников в том, что они могут с уверенностью продолжать использовать нашу продукцию. Чтобы продемонстрировать это, мы опубликовали результаты испытаний, проведенных независимыми сторонними лабораториями, которые выходят за рамки отраслевых стандартов", - говорится в публикации.

Так, на сайте компании были размещены ссылки на ряд исследований из стандартных отраслевых тестов. Ознакомиться с ними можно по этому линку.

Olaplex настаивает, что ее продукция "безопасна и эффективна", что подтверждают "результаты независимых сторонних лабораторных испытаний". В частности, об этом рассказала генеральный директор компании Джуэ Вонг в своем видеообращении в Twitter.

Так, компания Olaplex не отозвала ни один из своих продуктов после судебного иска.

Популярность продукции Olaplex в мире и Украине

На международном рынке бренд с 2014 года, и компания добилась большого успеха по продажам и распространенности товаров.

В отчетах Olaplex указывается, что у них по состоянию на сегодня 245 456 500 оформленных заказов, 1 005 364 салонов по всему миру. Продукцию компании также расхваливают знаменитости, такие как Ким Кардашьян и Дрю Бэрримор.

Средства по уходу за волосами Olaplex (olaplex.com.ua)

Olaplex отмечает, что ее технология создана ведущими мировыми специалистами - докторами наук в области материаловедения и химии Эриком Пресли и Крейгом Хокером, которые "сделали настоящее открытие - только один активный ингредиент, без силиконов и масел, сульфатов и альдегидов", что "заново соединяет поврежденные дисульфидные связи в структуре волос до, во время и после химического воздействия и делает волосы значительно крепче".

В Украине шампуни и кондиционеры Olaplex тоже довольно популярны, хотя широкому распространению, вероятно, не способствует их высокая цена. Так, стоимость продукции, что представлена в самых известных сетях, начинается от 440 гривен и доходит до 4 тысяч гривен, а то и выше.