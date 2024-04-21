Популярный ресторан отказал вдове погибшего защитника в поминальном обеде и попал в скандал: детали

Ресторанный комплекс "Жито" возле Луцка отказался проводить поминальный обед для жены воина Александра Гнатюка, погибшего 25 апреля 2023 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Подробности скандала

По словам женщины, в субботу, 20 апреля, прошла годовщина от гибели ее мужа.

"Между пациентами я начала обзванивать заведения около Гаразджи, где похоронен мой муж. В одном заведении было все занято. Я позвонила в ресторанный комплекс "Жито", спросила у администратора, есть ли возможность в субботу, 20 апреля с 13 до 15 часов сделать поминальный обед по мужу. Меня опросили вечером приехать, согласовать меню", - рассказала она в видео.

Иванна Цюх с мужем-защитником (фото: facebook.com/people/Ivanna.Tsyukh)

В конце концов Иванна приехала в заведение с коллегами.

"Администратор Виталий не услышал, оказывается, что это будет поминальный обед. Он был навеселе. Я ему объяснила, что не надо пить на рабочем месте и тогда со слухом будет все хорошо. Мы общались с администратором, он сказал, что у них будет еще двое крестин и двое день рождений в то время. Он показал, где мы должны сидеть. И когда он в очередной раз услышал слово "поминки", он очень изменился", - сказала Цюх.

Позже ей сообщили, что ресторан якобы не проводит поминки.

"Я ему говорю, что я не прошу скидок, я просто хочу два часа провести время с родными людьми для себя, для своей семьи, для своего мужа, с его побратимами, которые приехали. Он говорит: "Как вы это будете делать? Там юбилей, крестины, а вы со своими поминками. Может, пойдете в беседки?", - поделилась вдова погибшего героя.

"При девятиградусной или десятиградусной температуре? Я спросила, где это у них прописано, потому что в правилах такого нет. Вместо этого он нагло ответил "это я так сказал. Я вам это озвучиваю", - продолжила она.

Однако мужчина быстро "пришел в себя" и начал менять риторику.

"Когда он увидел, что восставали все свидетели, которые были в шоке, что такое происходит на 10 год войны и 2 года полномасштабной, где ребят мимо везут ежедневно "на щите" той дорогой. У него риторика изменилась, куча предложений и так далее", - добавила Иванна.

Но продолжать разговор с администратором заведения у них уже не было желания, поэтому женщина с коллегами пошла в другое место, которое находится рядом.

"Мы пошли в другое заведение "Макис" в 300 метрах от этого. Девочки нас успокоили, хорошо приняли, пообещали, что все будет хорошо и все хорошо сделали. Я им очень благодарна", - отметила Цюх.

В соседнем заведении ей рассказали, что этот случай не первый, и были ситуации, когда людям отказывали в проведении поминок.

"У них так и есть, такая политика, люди часто к нам приходят, им там отказывают, они плачут, жалуются и такая ситуация. У меня не было слез, у меня была ярость. Хочу попросить всех придать популярности этому заведению и изменить их политику и чтобы это было уроком для других", - подытожила жена павшего воина.

Отметим, что в заведении "Жи" пока ситуацию не прокомментировали.