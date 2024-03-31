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Популярный американский актер погиб в автокатастрофе: что известно о трагедии

Воскресенье 31 марта 2024 11:30
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Популярный американский актер погиб в автокатастрофе: что известно о трагедии Ченс Пердомо (instagram.com/chance_perdomo)
Автор: Иванна Пашкевич

Известный зрителям по сериалам "Пацаны" и "Жуткие приключения Сабрины" актер Ченс Пердомо умер в возрасте 27 лет. Мужчина погиб в ДТП.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали трагедии

Как сообщил представитель знаменитости, Ченс разбился на мотоцикле.

Других деталей он не привел. Известно лишь, что других пострадавших в аварии не было.

"Все, кто его знал, чувствовали его страсть к искусству и неуемную жажду жизни, и его тепло передастся тем, кого он любил больше всего на свете. Мы скорбим о потере своего любимого сына и брата", - говорится в материале.

Популярный американский актер погиб в автокатастрофе: что известно о трагедии

Ченс Пердомо (instagram.com/chance_perdomo)

Напомним, что Пердомо исполнил одну из главных ролей в спин-оффи сериала "Пацаны" - "Поколение "Ви". Он также работал в сериалах "Жуткие приключения Сабрины", сыграл в фильме "Убийственный долг" и ленте "После".

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