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Ця популярна ягода зможе захистити від недоумства в майбутньому

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Понеділок 30 травня 2022 10:55
Ця популярна ягода зможе захистити від недоумства в майбутньому Чорниця допоможе запобігти недоумству в літньому віці (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Нове дослідження показало, що чорниця може захистити людей середнього віку від розвитку недоумства.

Про це пише The Sun.

З'ясувалося, що пацієнти у віці від 50 до 65 років з проблемами пам'яті, які приймали чорничний порошок протягом 12 тижнів, краще справлялися з тестами на IQ.

Чим корисна чорниця

Плід містить велику кількість мікроелементів і антиоксидантів, які називаються антоціанами. Саме вони надають чорниці такий темний колір, а також захищають від радіаційного опромінення та інфекцій.

Проблема деменції (недоумства) зустрічається у літніх людей.

"Ми побачили когнітивні переваги чорниці в попередніх дослідженнях за участю літніх людей і вважаємо, що вона може бути ефективна у молодих людей з резистентністю до інсуліну", - розповів американський експерт професор Роберт Крикорян з Університету Цинциннаті.

Відзначимо, що хвороба Альцгеймера, як і всі хронічні хвороби старіння, розвивається протягом багатьох років, починаючи з середнього віку.

Також чорниця володіє такими перевагами, як зменшення запалення, поліпшення метаболічної функції і збільшення виробництва енергії.

Кому не можна їсти чорницю

Протипоказано їсти ягоду людям, що страждають від панкреатиту або сечокам'яної хвороби, оскільки до складу чорниці входить щавлева кислота. Шкідливо їсти ягоду людям, у яких є захворювання підшлункової залози

Раніше вчені назвали ягоду, яка вважається королевою в боротьбі зі старінням.

Також ми писали про фрукт, який дуже люблять їсти довгожителі.

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