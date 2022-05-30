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Эта популярная ягода сможет защитить от слабоумия в будущем

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Понедельник 30 мая 2022 10:55
Эта популярная ягода сможет защитить от слабоумия в будущем Черника поможет предотвратить слабоумие в пожилом возрасте (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование показало, что черника может защитить людей среднего возраста от развития слабоумия.

Об этом пишет The Sun.

Выяснилось, что пациенты в возрасте от 50 до 65 лет с проблемами памяти, принимавшие черничный порошок в течение 12 недель, лучше справлялись с тестами на IQ.

Чем полезна черника

Плод содержит большое количество микроэлементов и антиоксидантов, называемых антоцианами. Именно они придают чернике такой темный цвет, а также защищают от радиационного облучения и инфекций.

Проблема деменции (слабоумия) встречается у пожилых людей.

"Мы увидели когнитивные преимущества черники в предыдущих исследованиях с участием пожилых людей и считаем, что она может быть эффективна у молодых людей с резистентностью к инсулину", - рассказал американский эксперт профессор Роберт Крикорян из Университета Цинциннати.

Отметим, что болезнь Альцгеймера, как и все хронические болезни старения, развивается в течение многих лет, начиная со среднего возраста.

Также черника обладает такими преимуществами, как уменьшение воспаления, улучшение метаболической функции и увеличение производства энергии.

Кому нельзя есть чернику

Противопоказано есть ягоду людям, страдающим от панкреатита или мочекаменной болезни, поскольку в состав черники входит щавелевая кислота. Вредно есть ягоду людям, у которых есть заболевания поджелудочной железы

Ранее ученые назвали ягоду, которая считается королевой в борьбе со старением.

Также мы писали про фрукт, который очень любят есть долгожители.

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