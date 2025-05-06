Популярная ошибка при макияже, которая может вызвать сухость глаз

Что стоит знать

Нанесение карандаша на ватерлинию (участок кожи между основанием линии роста ресниц и роговицей, где веки смыкаются) - это быстрый и простой способ подчеркнуть ресницы и сделать глаза выразительными. Кроме того, многие люди используют белые или кремовые карандаши для этой области, чтобы визуально увеличить глаза.

Однако, чрезмерное использование этих средств, а также отсутствие надлежащего ухода после них, может привести к сухости глаз.

По словам врача, ватерлиния - это фактически место, где выделяется сальный жир для глаза. Если железы закупорены или заблокированы, они атрофируются и отмирают. Это может привести к сильной сухости глаз.

Веко имеет три части, которые производят различные жидкости: воду (которую мы идентифицируем как слезы), слизь (которую вы можете заметить, когда просыпаетесь утром) и жир.

Жир фактически образует пленку вокруг глаза, чтобы удерживать воду, обеспечивая увлажненность глаза.

Если сальные железы вокруг глаза перестают работать должным образом, то они не могут удерживать воду на глазу.

К тому же важно всегда смывать макияж перед сном.

Чем опасна просроченная косметика

Тушь, карандаш, подводка или тени по истечении срока годности могут содержать бактерии, вызывающие инфекции (например, конъюнктивит).

Также грязные инструменты являются настоящим рассадником микробов. Это может привести к раздражениям, воспалению или даже ячменю.

Кроме того, избегайте использования чужой косметики. Особенно опасно делиться тушью или подводкой, ведь это прямой путь к инфекциям.