Попросила дати квиток: у Херсоні водій погрожував жінці викинути її з маршрутки

У Херсоні водій маршрутки погрожував жінці, що викине її з салону за те, що вона попросила водія видати їй квиток. Про цей інцидент йдеться на Facebook-сторінці групи "Транспорт Херсона".

Інцидент стався в понеділок, 16 грудня, на маршруті №20. Жінка попросила дати їй квиток, але після цих слів водій почав погрожувати пасажирці і заявив, що викине її з салону.

Коли жінка включила камеру і почала все записувати на відео, водій вискочив зі свого місця і заявив, щоб вона вимкнула запис, але потім він повернувся на своє місце і більше нічого їй не говорив. Квиток він так і не видав, але гроші за поїздку теж не взяв

На місце інциденту викликали поліцію, і жінка написала заяву на водія.

Заява потерпілої (фото: facebook.com/transport.ks.ua)

Думка користувачів мережі з цього приводу розділилися. Деякі люди стали на бік водія, а деякі, навпаки, не розуміють, як його можна захищати.

Задовбали вже цькуванням водіїв. Ви покарайте господаря (кишка тонка?). Так водії такі ж раби, як і ми, а ми гнобимо один одного;

Прийняти оплату за проїзд і видати квиток чий обов'язок? Мовчки взяв гроші дав квиток!

Водієві залишаються копійки за відпрацьований день він же на плані ще зі своєї кишені платити касира. Ви не водія розумники гнобіть, а нехай роботодавець дає зарплату і касира, тоді буде більше порядку.

Яке право має водій вставати, щоб виштовхати пасажира (дівчину) з маршрутки? Кого ви захищаєте? Завтра за вбивцю заступатися будете?

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