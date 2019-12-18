ru
ua

Попросила дать билет: в Херсоне водитель угрожал женщине выкинуть ее из маршрутки

Новости » Жизнь   

В Херсоне маршрутчик разозлился на пассажирку из-за того, что она попросила выдать ей билет

В Херсоне водитель маршрутки угрожал женщине, что выкинет ее из салона за то, что она попросила водителя выдать ей билет. Об этом инциденте говорится на Facebook-странице группы "Транспорт Херсона".

Инцидент произошел в понедельник, 16 декабря, на маршруте №20. Женщина попросила дать ей билет, но после этих слов водитель начал угрожать пассажирке и заявил, что выбросит ее из салона.

Когда женщина включила камеру и начала все записывать на видео, то водитель выскочил со своего места и заявил, чтобы она выключила запись, но потом он вернулся на свое место и больше ничего ей не говорил. Билет он так и не выдал, но деньги за поездку тоже не взял

На место инцидента вызвали полицию, и женщина написала заявление на водителя.

Заявление потерпевшей (фото: facebook.com/transport.ks.ua)

Мнение пользователей сети по этому поводу разделились. Некоторые люди стали на сторону водителя, а некоторые наоборот не понимают, как его можно защищать.

  • Задолбали уже травлей водителей. Вы накажите хозяина (кишка тонка?). Да водители такие же рабы, как и мы, а мы гнобим друг друга;
  • Принять оплату за проезд и выдать билет чья обязанность? Молча взял деньги дал билет все!
  • Водителю остаются копейки за отработанный день он же на плане еще со своего кармана платить кассира. Вы не водителя умники гнобите, а пусть работодатель дает зарплату и кассира, тогда будет больше порядка.
  • Какое право имеет водитель вставать, чтобы вытолкать пассажира (девушку) из маршрутки? Кого вы защищаете? Завтра за убийцу вступаться будете?

Скриншоты с Facebook

Биомасса эта? Отец Зеленского грубо оскорбил украинцев Комаров и Дорофеева просят помочь спасти мальчика: добро всегда возвращается (фото)
Читать все новости