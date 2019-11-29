Поїздка в маршрутці виявилася для українки фатальною: їй відірвало палець (відео)

У Кропивницького жінці в маршрутці відірвало палець (фото: РБК-Україна)

В маршрутці Кропивницького двері сильно травмувала жінку

У маршрутці Кропивницького стався кричущий випадок. Жінці дверима відірвало півпальця. Зараз жінці ампутували мізинець, саме так закінчилася для неї поїздка в переповненому транспорті. Про це повідомляє ТСН.

У сюжеті зазначили, що пенсіонерка Клавдія Цима поверталася з правнучкою з кінотеатру і пару зупинок вирішили проїхати на маршрутці.

"Двері зачиняються і відчуваю, що щось затиснуте. Кажу, що у мене відірвало ніготь. Я не бачила, що у мене вже там півпальця немає", —розповіла Клавдія.

Жінка замотала палець і поїхала додому, вже в квартирі зрозуміла, що їй відірвало півпальця. Вона швидко поїхала в травмпункт на таксі.

За словами водія маршрутки, він попереджав жінку, що автобус переповнений і говорив не входити.

В маршрутці стався страшний інцидент (ТСН)

Зараз постраждала лікується за власний рахунок, так як не може отримати компенсацію від страхової компанії черезте, що не викликала на місце події поліцію і швидку допомогу.

Для отримання моральної компенсації жінці потрібно було мати з собою квиток, якого у неї не було. На транспортному підприємстві сказали, що проведуть інструктаж для таких випадків для водіїв.