Попрощайтесь с морщинами на лице благодаря этим средствам
Уход за кожей имеет важное значение для всех типов кожи и помогает избежать преждевременных морщин. Необходимо добавить в рутину средства, которые содержат омолаживающие ингредиенты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Чем часто пренебрегают люди
Люди с возрастной кожей могут подумать, что они делают достаточно, ухаживая за кожей с помощью увлажняющего крема и других средств. Однако, это не так.
Косметолог Ребекка Кроуфорт рассказала, что с возрастом кожа постоянно меняется, поэтому не стоит пренебрегать ежегодным осмотром у дерматолога для тщательного анализа кожи.
"С годами кожа проходит через многое, что может привести к сухости и чувствительности. С возрастом чувствительная сухая кожа является обычным явлением и мы должны адаптировать нашу рутину к этому. Кожа лучше будет реагировать на увлажняющий крем без ароматизаторов и мягкий химический пилинг", - рассказала она.
Ежемесячные профессиональные процедуры для лица - это отличный способ против старения. Преимущества профессионального ухода за лицом неоспоримы в улучшении тонуса и текстуры кожи и восстановлении эластичности зрелой кожи благодаря глубокому очищению, чтобы противодействовать вреду, вызванному загрязненным воздухом и солнечными лучами.
Какие компоненты должны быть в средствах против морщин
Чтобы избежать появления морщин на лице, стоит выбирать средства, которые содержат следующие ингредиенты:
- гиалуроновая кислота - это естественная составляющая кожи. Она помогает удерживать в коже воду и стимулирует образование коллагеновых и эластиновых волокон. Она борется с преждевременным старением и способствует уменьшению морщин
- ретинол - эффективный антиоксидант, который способствует быстрому восстановлению кожи и разглаживанию морщин
- коллаген - отвечает за прочность и упругость кожи, но с возрастом его количество естественно уменьшается, поэтому запасы коллагена необходимо пополнять
- коэнзим Q10 - защищает кожу от свободных радикалов, которые вызывают преждевременное старение, а также разглаживает морщины
- витамин С - способствует выработке в коже коллагена и защищает ее клетки от повреждения свободными радикалами
Добавим, что для возрастной кожи важно правильное очищение. Лучшим средством для мягкого и безопасного очищения лица будет гидрофильное масло, которое не будет повреждать кожу.
Также после 40 лет раз в полгода можно проходить курс массажа для лица. Он улучшает циркуляцию крови, способствует выработке коллагена и замедляет процессы старения.
Не стоит забывать о масках для лица, их можно наносить 1-2 раза в неделю. Крайне важны питательные маски с витаминами А, В, Е и коллагеном.
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