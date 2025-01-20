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Попрощайтесь с морщинами на лице благодаря этим средствам

Понедельник 20 января 2025 18:30
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Попрощайтесь с морщинами на лице благодаря этим средствам Какие средства помогут избежать морщин на лице (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за кожей имеет важное значение для всех типов кожи и помогает избежать преждевременных морщин. Необходимо добавить в рутину средства, которые содержат омолаживающие ингредиенты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Чем часто пренебрегают люди

Люди с возрастной кожей могут подумать, что они делают достаточно, ухаживая за кожей с помощью увлажняющего крема и других средств. Однако, это не так.

Косметолог Ребекка Кроуфорт рассказала, что с возрастом кожа постоянно меняется, поэтому не стоит пренебрегать ежегодным осмотром у дерматолога для тщательного анализа кожи.

"С годами кожа проходит через многое, что может привести к сухости и чувствительности. С возрастом чувствительная сухая кожа является обычным явлением и мы должны адаптировать нашу рутину к этому. Кожа лучше будет реагировать на увлажняющий крем без ароматизаторов и мягкий химический пилинг", - рассказала она.

Ежемесячные профессиональные процедуры для лица - это отличный способ против старения. Преимущества профессионального ухода за лицом неоспоримы в улучшении тонуса и текстуры кожи и восстановлении эластичности зрелой кожи благодаря глубокому очищению, чтобы противодействовать вреду, вызванному загрязненным воздухом и солнечными лучами.

Какие компоненты должны быть в средствах против морщин

Чтобы избежать появления морщин на лице, стоит выбирать средства, которые содержат следующие ингредиенты:

  • гиалуроновая кислота - это естественная составляющая кожи. Она помогает удерживать в коже воду и стимулирует образование коллагеновых и эластиновых волокон. Она борется с преждевременным старением и способствует уменьшению морщин
  • ретинол - эффективный антиоксидант, который способствует быстрому восстановлению кожи и разглаживанию морщин
  • коллаген - отвечает за прочность и упругость кожи, но с возрастом его количество естественно уменьшается, поэтому запасы коллагена необходимо пополнять
  • коэнзим Q10 - защищает кожу от свободных радикалов, которые вызывают преждевременное старение, а также разглаживает морщины
  • витамин С - способствует выработке в коже коллагена и защищает ее клетки от повреждения свободными радикалами

Добавим, что для возрастной кожи важно правильное очищение. Лучшим средством для мягкого и безопасного очищения лица будет гидрофильное масло, которое не будет повреждать кожу.

Также после 40 лет раз в полгода можно проходить курс массажа для лица. Он улучшает циркуляцию крови, способствует выработке коллагена и замедляет процессы старения.

Не стоит забывать о масках для лица, их можно наносить 1-2 раза в неделю. Крайне важны питательные маски с витаминами А, В, Е и коллагеном.

Ранее косметолог называла две процедуры, которые полезно делать в холодное время.

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