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Несмотря на похолодание, в Киеве расцвели первые сакуры: смотрите фото весенней красоты

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Киев, Вторник 28 марта 2023 17:10
Несмотря на похолодание, в Киеве расцвели первые сакуры: смотрите фото весенней красоты В Киеве расцвели первые сакуры (фото: facebook.com/zelenbud)
Автор: Юлия Гаюк

Несмотря на неожиданное весеннее похолодание, в Киеве расцвели первые сакуры. Эти виды деревьев относятся к ранним сортам, поэтому обычно в конце марта распускают лепестки.

Об этом пишут на странице Киевзеленстроя в Facebook.

Фото первой сакуры в столице

"Хотя синоптики прогнозируют еще похолодание, весна все же берет свое. На бульваре Верховной Рады в Днепровском районе уже расцвели первые сакуры", - пишут на странице.

Несмотря на похолодание, в Киеве расцвели первые сакуры: смотрите фото весенней красоты

В Киеве расцвели первые сакуры (фото: facebook.com/zelenbud)

В Киеве зацвел сорт сакуры Autumnalis Rosea, принадлежащий к раннецветным. Бело-розовые цветы начинают распускаться уже в марте.

Несмотря на похолодание, в Киеве расцвели первые сакуры: смотрите фото весенней красоты

В Киеве расцвели первые сакуры (фото: facebook.com/zelenbud)

Добавим, что именно эта аллея сакур считается самой длинной. В 2020 году она вошла в Национальный реестр рекордов Украины. В настоящее время на аллее растут 240 деревьев 7 разных сортов.

Несмотря на похолодание, в Киеве расцвели первые сакуры: смотрите фото весенней красоты

В Киеве расцвели первые сакуры (фото: facebook.com/zelenbud)

Раньше мы показывали волшебные фото редких первоцветов в Карпатах.

Смотрите также живописные фотографии двойной радуги над Киевом.

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Киев сакура