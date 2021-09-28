Михайло Поплавський: Факультет TikTok ламає стереотипи

Відкритий в Університеті культури факультет Тікток, який став новаторським не тільки в Україні, а й за її межами, набирає обертів. Сучасна молодь оцінила нестандартний підхід і з великим інтересом відвідує заняття

Про це Поплавський повідомив на своїй сторінці в Instagram .

За його словами, заняття проводять провідні практики-маркетологи, топ-менеджерп компаній, успішні тіктокери, креативники, режисери, хореографи, лідери ринку медіакомунікацій.

Разом з Михайлом Поплавським чергове заняття провели український тіктокер, блогер з мільйонною аудиторією (1,6 млн підписників у ТікТок) Влад Ледбой, засновник першого українського ТікТок дому Top Team House Кирило Кудрявцев та зірковий викладач Університету культури, український режисер театру і кіно Олександр Балабан.

За словами спікерів, щоб стати кращими, потрібно просто бути першими. І цю думку поділяє Михайло Поплавський, який ламає стереотипи і задає тренди в сучасній освіті та шоу-бізнесі.

"Сьогодні розпочалась інтелектуально-інформаційна революція. Йде "Битва мозгів"! Настала епоха, в якій все вирішують талант і час. Бізнес потребує талановитих тіктокерів. ТікТок-бізнес ставить лідерство та управління в центр уваги. Потрібно діяти швидко і рішуче. ТікТок вимагає інноваційної та організаційної структури. Це вміння організувати безперервний потік творчих ідей з ефективними комунікаціями.

Факультет ТікТок – місце креативних ідей і технологій! Молодь зі здоровими творчими амбіціями може реалізувати себе по максимумуІдеологія ТікТок – звернення до емоцій людини, а не до раціональності. ТікТок – це емоційний бізнес!" - зазначив Михайло Поплавський і додав, що будь-яка справа повинна йти від серця і душі.

Варто відзначити, що Поплавський відкрив для себе соціальні мережі не так давно і за короткий час став лідером. Уже зараз у нього в Інстаграм майже 5 млн. підписників, а в ТікТок близько 500 тисяч і 5 млн. вподобайок.

Раніше на факультеті ТікТок своїм досвідом зі студентами поділилися зірковий хореограф, викладачка Університету культури Ілона Гвоздьова; студентка Університету культури, українська співачка, актриса, блогер і тіктокер-мільйонник Анна Трінчер (1,8 млн підписників TikTok); актриса, блогер, зіркова випускниця Університету культури Ірина Кудашова (1,4 млн підписників TikTok) та інші.

Сама новина про відкриття першого в Україні та світі трендового факультету викликала масштабний резонанс.