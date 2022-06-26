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Страх залишитися без смартфона: чому він виникає і як з цим впоратися

Новость на русском →
Неділя 26 червня 2022 20:27
Страх залишитися без смартфона: чому він виникає і як з цим впоратися Фото: чому виникає страх залишитися без телефону і як його перемогти (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Страх залишитися без мобільного телефону або залишитися з розрядженим гаджетом переслідує зараз багатьох українців. Вчені називають такий страх номофобією і пояснили, чому він виникає.

Про це йдеться в статті "Психологічної підтримки".

Уявіть, ваш смартфон розрядився, а зарядки або розетки поруч не виявилося. Або ви забули телефон вдома. І сама панічна ситуація - ви потрапили в зону без зв'язку і потрібні функції гаджета вам недоступні.

Якщо при цьому ви відчуваєте дискомфорт, тривогу або стрес - то ймовірно у вас номофобія. Це страх залишитися без телефону або без можливості ним користуватися.

Такий страх в сучасному світі вже не викликає подиву, оскільки саме в телефоні у нас записані всі контакти, важлива інформація, в ньому у багатьох тепер документи та доступ до банківських карт. Ну і залишитися без можливості викликати допомогу або зв'язатися з рідними точно викликає тривожність.

Вчені констатують, що номофобія стає все більш поширеною. Незалежно від віку від 20 до 50% людей схильні переживати тривогу і напругу, якщо мобільний телефон відсутній, якщо немає зв'язку або гаджет розряджений.

Основні симптоми номофобії

1. Занепокоєння, порушення дихання, тремтіння, піт, збудження, дезорієнтація або тахікардія в умовах, коли зв'язок недоступний або неможливо скористатися телефоном. Наприклад, коли ви на нараді, в кінотеатрі й т. д.

2. Ви берете смартфон з собою в ліжко, ванну, навіть в душ, щоб чогось не пропустити.

3. Перевіряєте рівень заряду батареї та повідомлення кілька разів на годину, щоб переконатися, що він працює і ви нічого не пропустили.

4. Проводьте багато часу за екраном телефону без очевидної необхідності.

5. Постійно намагаєтеся переконатися в тому, що смартфон в полі зору, якщо він не в руці або кишені.

6. Відчуваєте себе безпорадним без свого смартфона.

7. Тримайте зарядку постійно під рукою, щоб уникнути стресу, пов'язаного з розрядженим смартфоном.

Часте використання телефону і тривога при його відсутності ще не означають, що у вас номофобія. Але варто звернутися до фахівця, якщо ваші симптоми:

  • тривають у часі
  • з'являються часто та інтенсивно
  • заважають вашій роботі та відносинам
  • не дають виспатися
  • створюють проблеми у виконанні щоденних справ
  • мають негативний вплив на ваше здоров'я і якість життя

Як позбутися страху

Психологи пропонують прості вправи, які допоможуть позбутися від страху і знизити залежність від смартфона.

Відкладайте смартфон досить далеко, щоб ви не могли ним скористатися ввечері або вночі.

При необхідності відключайте гаджет - він не повинен заважати вашому відпочинку, навчання або роботі.

Залишайте телефон вдома на короткі проміжки часу - наприклад, під час походу в магазин або невеликої прогулянки.

Проведіть якийсь час без технологій: посидьте в тиші, напишіть лист на папері, сходіть на прогулянку, проведіть час з друзями, влаштуйте собі подорож по нових місцях.

Постарайтеся знайти баланс між часом з гаджетом і іншими справами.

Частіше взаємодійте з іншими людьми: невеликий діалог з продавцем, тренером або перукарем. Нічого особливо важливого, але це допомагає відчути себе набагато краще в соціальному плані.

До речі, раніше ми писали про те, як звільнитися від нав'язливого страху під час війни.

А ще ми розповідали про те, чому ми під час війни стали частіше і більше використовувати мати та нецензурні слова.

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