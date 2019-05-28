Потрапила до лікарні: Ада Роговцева всерйоз налякала українців

Ада Роговцева відчуває себе добре, запевнила лікарка Ольга Голубовська
Ада Роговцева потрапила до лікарні, але здоров'ю легендарної української актриси театру і кіно нічого не загрожує. Про це повідомила заслужений лікар України, професорка Ольга Голубовська на своїй Facebook-сторінці.
Також медик закликала українців не хвилюватися у зв'язку з інформацією про знаходження Героя України в лікувальному закладі.
Вона опублікувала фото разом із Роговцевою, однак пізніше видалила пост в мережі.
Іншої інформації про стан здоров'я знаменитої 81-річної актриси, яка входить до переліку найвідоміших жінок давньої і сучасної України, вона не надала.
Треба сказати, що українців не на жарт схвилювало це повідомлення. Величезна кількість користувачів мережі пишуть теплі слова підтримки і бажають Роговцевій міцного козацького здоров'я.
Ада Роговцева і Ольга Голубовська (фото: скрін)
Зазначимо, що в 2016 році Ада Роговцева підхопила запалення легенів, а лікарі в Дніпрі підняли її на ноги буквально за п'ять днів.
Нагадаємо, раніше легендарна актриса Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО.
Як раніше писав Styler, Ада Роговцева висловилася з приводу гастролей українських зірок в РФ.