Потрапила до лікарні: Ада Роговцева всерйоз налякала українців

Ада Роговцева потрапила до лікарні, але здоров'ю легендарної української актриси театру і кіно нічого не загрожує. Про це повідомила заслужений лікар України, професорка Ольга Голубовська на своїй Facebook-сторінці.

Також медик закликала українців не хвилюватися у зв'язку з інформацією про знаходження Героя України в лікувальному закладі.

Вона опублікувала фото разом із Роговцевою, однак пізніше видалила пост в мережі.

Ада Роговцева і Ольга Голубовська (фото: скрін)

Іншої інформації про стан здоров'я знаменитої 81-річної актриси, яка входить до переліку найвідоміших жінок давньої і сучасної України, вона не надала.

Треба сказати, що українців не на жарт схвилювало це повідомлення. Величезна кількість користувачів мережі пишуть теплі слова підтримки і бажають Роговцевій міцного козацького здоров'я.

Ада Роговцева і Ольга Голубовська (фото: скрін)

Дай Боже здоров'я!

Ада Миколаївна, обов'язково одужуйте. Довгих років життя вам бажаю!

Якнайшвидшого одужання вам, пані Ада, довгих років життя та Божого благословення!

Дорога наша патріотка України, одужання вам, активного творчого життя. Ми вас дуже любимо і вашу творчість!

Здоров'я та міцності духа! Дуже люблю цю чудову актрису.

Дай Бог вам здоров'я і швидше одужуйте! Ви наша гордість, талановита актриса, справжня українка, яка щиро і вірно любить свою землю, незважаючи на вік їздила і підтримувала наших дітей на фронті і за це й повагу і вдячність. Дуже сподіваюся, що ще вас побачимо на нових виставах, у нових українських фільмах;

Ви сильна, все буде добре, не здавайтесь і одужуйте, довгих років життя, божого благословення!

Одужуйте швидше, ви дуже потрібні і важливі для всіх нас...

Справжня патріотка, дуже мудра жінка, чудова актриса! Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я!

Просимо Бога про зцілення. Неймовірна людина. Здоров'я і щастя їй!

Сподіваюся на швидке одужання!... Була неодноразово на ваших прем'єрних виставах, і на звичайних - ви геніальні і неперевершені в своєму мистецтві!

Зазначимо, що в 2016 році Ада Роговцева підхопила запалення легенів, а лікарі в Дніпрі підняли її на ноги буквально за п'ять днів.

Нагадаємо, раніше легендарна актриса Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО.

Як раніше писав Styler, Ада Роговцева висловилася з приводу гастролей українських зірок в РФ.