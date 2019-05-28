Попала в больницу: Ада Роговцева всерьез напугала украинцев

Ада Роговцева чувствует себя хорошо, заверила врач Ольга Голубовская
Ада Роговцева попала в больницу, но здоровью легендарной украинской актрисе театра и кино ничего не угрожает. Об этом сообщила заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская на своей Facebook-странице.
Также медик призвала украинцев не волноваться в связи с информацией о нахождении Героя Украины в лечебном заведении.
Она опубликовала фото вместе с Роговцевой, однако позже удалила пост в сети.
Другой информации о состоянии здоровья знаменитой 81-летней актрисы, которая входит в перечень самых известных женщин древней и современной Украины, она не предоставила.
Нужно сказать, что украинцев не на шутку взволновало это сообщение. Огромное количество пользователей сети пишут теплые слова поддержки и желают Роговцевой крепчайшего козацкого здоровья.
Ада Роговцева и Ольга Голубовская (фото: скрин)
Отметим, что в 2016 году Ада Роговцева подхватила воспаление легких, а врачи в Днепре подняли ее на ноги буквально за пять дней.
Напомним, ранее легендарная актриса Ада Роговцева рассказала, почему поддерживает военных на Донбассе и продолжает ездить в зону АТО.
Как ранее писал Styler, Ада Роговцева высказалась по поводу гастролей украинских звезд в РФ.