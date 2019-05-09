Потрапить у скандал: нумеролог передбачила долю сина Меган Маркл

Син Меган Маркл стане творчою людиною, але при цьому в майбутньому йому загрожує серйозний скандал в стилі "Секс, наркотики, рок-н-рол". Таку думку висловила популярний у Великобританії нумеролог Джейн Олтон в ефірі телеканалу ITV.

Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор в майбутньому може успадкувати риси характеру свого батька, принца Гаррі, який в юності частенько потрапляв у різні неприємні ситуації.

У Великобританії до цих пір пам'ятають про те, як у пресу потрапили фотографії принца Гаррі в голому вигляді. Він грав у більярд на роздягання. Герцог Сассекський був дуже буйною натурою до того, як зустрів Меган Маркл. Але після весілля він став набагато спокійніше.

Меган Маркл і принц Гаррі показали дитини (фото: twitter.com/PA)

Джейн Олтон проаналізувала дату народження Арчі Гаррісона і вважає, що син Меган Маркл в майбутньому може повторити долю свого батька.

"Можливо, мені не слід було про це говорити. Мова йде про використання його волі", - розповіла нумеролог.

Також вона зазначила, що син Меган Маркл і принца Гаррі зросте дивно творчою людиною, але при цьому він буде невпевненим у своїх силах і здібностях.

Меган Маркл і принц Гаррі зі своїм сином (facebook.com/TheBritishMonarchy)

Він виросте дуже емоційним і йому не завадить трохи концентрації. А ще Арчі Гаррісону буде добре працюватися з людьми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що племінник Меган Маркл потрапив у гучний скандал.

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