Цей простий секрет від досвідчених фермерів допоможе виростити буряк солодким та великим

Велика і солодка буряк - мрія будь-якого городника. Такі коренеплоди краще зберігаються взимку, їх зручніше використовувати на кухні, а страви стають неймовірно смачними.

Для отримання хорошого врожаю буряка, городники під час дозрівання додають спеціальне добриво. Зробити його досить легко - читайте рецепт нижче.

Як розповідають експерти, добриво значно покращує смак буряка, підвищує кількість цукру, вітаміну З і сприяє тривалому зберіганню коренеплодів взимку.

Варіант 1. Готуємо спеціальний засіб для добрива буряка. Потрібно взяти 10 г борної кислоти та розчинити їх у склянці гарячої води.

Потім цю суміш вилити в ємність з 10 л звичайної води. Суміш ретельно перемішати та використовувати для поливу буряка або кроплення.

Варіант 2. Досвідчені дачники використовують ще один корисний розчин як добрива - сольовий. Після нього буряк стає набагато смачніше і солодше, а водянистість повністю йде.

Перший полив соляним розчином роблять, коли з'являються перші листя. А коли починають з'являтися перші плоди - поливають вдруге.

Приготувати такий розчин дуже легко. Візьміть 1 ст.ложку солі та розведіть її у відрі води. Цієї кількості вистачить на 1 кв. метр посадки.