Финал Miss International 2024. Как выступила украинка София Згоба и какое место заняла (фото)

Каким был конкурс Мисс International 2024

София презентовала судьям национальную одежду - вышитое платье голубого цвета. Как объясняли авторы одежды, этот аутфит отражает украинскую душу. Яркий цветастый венок подчеркнул образ.

Также София взяла участие в показе купальников. Она вышла на подиум в бикини красного цвета, а волосы были собраны в высокий хвост.

Как выступила украинка София Згоба на Miss International 2024 (фото: instagram.com/yasonnka)

В рамках шоу провели роскошное дефиле, напоминавшее настоящий показ Victoria's Secret: участницы продемонстрировали шоу перед судьями. Они появились с большими декоративными крыльями, которые дополняли блестящие костюмы.

Как выступила украинка София Згоба на Miss International 2024 (фото: instagram.com/yasonnka)

Кроме того, Згоба появилась на сцене в главном вечернем платье под названием "Звездное небо". Дизайнер одежды Андрей Аникеев комментировал свое творение.

"Черный цвет напоминает о земле, которая испытала разрушения из-за войны, но покрыта звездами, олицетворяющими надежду на возрождение. Это платье не только воплощает украинскую красоту, но и передает глубокий символизм борьбы и надежды, которые так важны для Украины в это время", - делился он.

Результаты конкурса

К сожалению, Софии не удалось попасть в топ-20. В то время как финалистками стали представительницы Австралии, Кабо-Верде, Доминиканской Республики, Кубы, Гондураса, Ирландии, Японии, Монголии, Нигерии, Южно-Африканской Республики, Южного Судана, Тайваня, Польши, Новой Зеландии, Чехии, Венесуэлы, Испании, Боливии. ном. Победу одержала участница из Вьетнама - 22-летняя Ткань Туй.

Победительница конкурса - представительница Вьетнама Ткань Туй (фото: instagram.com/missinternationalofficial)

К слову, страна-террорист Россия была отстранена от участия в мероприятии, равно как и Беларусь. В то время другой конкурс красоты - "Мисс Вселенная 2024" - до сих пор считает нужным приглашать представительниц РФ участвовать к шоу.

София Згоба, как известно, стала победительницей Мисс International Ukraine. Мероприятие проходило в столице прошлого года. Уроженка Львовщины не только является успешной моделью, которая сотрудничает с известными fashion-брендами, ведь после начала полномасштабного вторжения она активно занимается волонтерством.

София Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)