Убив все живе: фото і відео потужного виверження вулкана в Росії

Виверження вулкана Райкоке в Росії (фото: eoimages.gsfc.nasa.gov)

Вулкан Райкоке за лічені години випалив і знищив усе живе на російському острові

Виверження вулкана Райкоке в Росії за кілька годин знищило все живе на острові центральних Курил. Про це поінформували в прес-службі Інституту вулканології і сейсмології ДВО РАН.

Виверження вулкана ніхто не очікував, адже воно відбулося практично після вікового затишшя і тривало близько 12 годин. Попіл піднявся на висоту до 13 кілометрів, що стало суттєвою перешкодою для авіаперельотів і маршрути деяких рейсів довелося змінити.

Виверження вулкана Райкоке в Росії (фото: kscnet.ru)

Флора і фауна острова, яка тривалий час відновлювалася після останнього виверження в 1924 році, знову знищена. Через виверження острів став схожий на безжиттєву пустелю за пару годин, зокрема, було знищено лежбище найбільших представників сімейства вухатих тюленів - сивучів.

Виверження вулкана Райкоке в Росії

До речі, зараз на вулкані спостерігаються лише слабкі парогазові викиди з невеликим вмістом попелу.

Раніше в Мексиці вулкан Попокатепетль поблизу Мехіко викинув стовп вулканічного попелу і пари, висотою до 5 кілометрів.

Ми писали, що на Північній Суматрі, в Індонезії, прокинувся вулкан Сінабунг. Стовп з попелу, який з'явився під час виверження, досяг у висоту 7 кілометрів.

А також ми розповідали про те, що найбільший вулкан в Європі Етна почав виверження. Місцеві жителі повідомляють про витіканні лави і викиді попелу.