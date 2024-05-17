С понедельника все изменится. Эти знаки Зодиака услышат хорошие новости

Козерог

Неделя будет максимально интересной. Вас ждут насыщенные будни и просто фантастические выходные. Уже в понедельник вы заметите первые перемены. Доверьтесь судьбе и встречайте праздник, который вот-вот ворвется в вашу жизнь.

Близнецы

Новая неделя поможет вам уладить все конфликты. Вы сможете зарыть топор войны и оставить ссоры с близкими людьми в прошлом. Не бойтесь прощать, это не проявление слабости, а наоборот - так вы становитесь лучше. Вас ждут хорошие новости, вы обязательно их услышите.

Водолей

Вскоре вы поймете, что готовы двигаться вперед. Не отбрасывайте свои идеи в сторону, дайте волю творчеству и полету фантазий. У вас все получится, вы начнете менять свою жизнь и дышать полной грудью.

Дева

Новая неделя поможет вам наладить отношения с людьми. Вы найдете гармонию и получите шанс перевести все на новый уровень. Не бойтесь проявить инициативу и сделать первый шаг. Вы поймете, что не зря рисковали, важно лишь действовать.

Рыбы

С понедельника вам стоит быть активными и не сидеть на одном месте. Плыть по течению не получится, пришло время расширения кругозора. Все решится так, как вы хотели, но важно не сдаться и не опустить руки. Хорошие новости укажут на то, что вы сделали все правильно.