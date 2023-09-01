Некоторым водителям нужно сменить удостоверение в течение 10 дней: кого это касается

Украинские водители должны обменять свое удостоверение в течение 10 дней в определенных случаях, иначе водительский документ не будет действителен.

Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Когда нужно менять водительские права

Если вы изменили свои персональные данные, например ФИО, тогда нужно их обновить и в водительском удостоверении. У каждого водителя в Украине есть на это 10 дней.

Это можно сделать в сервисном центре МВД, онлайн в Электронном кабинете водителя или приложении "Дія".



Для получения услуги требуются:

документ, удостоверяющий личность

идентификационный номер

имеющееся водительское удостоверение

документ, подтверждающий изменение персональных данных

Раньше также нужно было предоставить медицинскую справку, но во время действия военного положения она не обязательна.

Услуга обмена водительского удостоверения стоит ориентировочно 270 гривен.

Сколько действительны водительские права

Сегодня в Украине действительны три типа постоянных водительских удостоверений:

советского периода (выданы до 1993 года)

первые украинские (выданы с 1993 по 2011 год)

пластиковые (выданы с 30 марта 2011 года)

Такие документы действуют в течение 30 лет.

Обратите внимание! Если вы планируете ехать за границу на своем автомобиле, тогда стоит получить водительское удостоверение нового образца. Оно действительно в 45 странах мира.

После окончания учебы в автошколе выпускнику выдают временные права на два года. Впоследствии их нужно обменять на постоянные с тем же пакетом документов, что и для обмена старых прав.

Но вместе с тем обмен прав без дополнительных экзаменов возможен, если их владелец за два года нарушил ПДД не более двух раз и не стал фигурантом уголовного производства в сфере безопасности дорожного движения.