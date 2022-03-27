Чим помити волосся, якщо закінчився шампунь: використовуємо натуральні продукти

Уявити ситуацію, коли під руками немає засобів для миття волосся дуже складно. Але в умовах війни така ситуація може статися. Однак можна використовувати натуральні компоненти, які є під рукою.

Як помити волосся без шампуню і які звичайні продукти можна використовувати для миття волосся, розповіла Київський косметолог Оксана Марченко для Факти ICTV.

Як пояснює фахівець, для здорового і сильного волосся зовсім необов'язково використовувати дорогі засоби по догляду. Необхідні компоненти можна знайти в будь-якому будинку і їх насправді дуже багато.

Порошок гірчиці. Відмінний варіант для жирного волосся або після використання масляної маски. Такий порошок допомагає волоссю рости та додасть пишності.

Борошно. Відмінний продукт, який не пересушує волосся. Від борошна не січуться кінчики. Найкраще використовувати житнє, цільнозернове борошно або грубого помелу. Підходить для всіх типів волосся. І можна додати гірчичний порошок. Звичайну пшеничну використовувати не варто - через високий вміст клейковини змити його буде складно.

Житній хліб. Використання такого хліба допоможе промити волосся і зміцнити. Після використання можна сполоснути волосся розчином оцту.

Яєчний жовток. Відмінний засіб для видалення лупи. Перед застосуванням потрібно видалити плівку з жовтка. Підходить для жирного волосся, але часто користуватися не варто – може пересушити шкіру голови.

Для частого застосування можна використовувати суміш: житнє борошно з жовтком або глина з жовтком.

Глина. Відмінно підживлює шкіру голови, видаляє зайвий жир. З глини можна робити маски для волосся. Але після обов'язково потрібно промити водою з оцтом або лимонною кислотою.

Кефір або сироватка. Ці засоби відмінно підходять як зволожувачі для сухого волосся.

Сода. Добре підійде для жирного волосся, хоча не так корисна, як житнє борошно і глина.

Всі продукти потрібно готувати безпосередньо перед застосуванням і для кращого ефекту можна компоненти змішувати та експериментувати.